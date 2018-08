Freitag, 24. August 2018

Zwei Jahre und drei Monate Gefängnis für Benzin-Angriff

Der Angeklagte auf dem Weg in den Gerichtssaal. Foto: Barth

Hildesheim/Lauenförde. Zwei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe wegen versuchter Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung, so lautet das Urteil der Ersten Großen Strafkammer des Hildesheimer Landgerichts gegen einen 42-jährigen Arbeiter. Das Urteil entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Wie berichtet hatte der Mann seinem früheren Vorarbeiter im Februar früh morgens an dessen Garagen-Scheune in Lauenförde aufgelauert und ihn mit Benzin übergossen.

Der anfängliche Verdacht des versuchten Mordes habe sich nicht beweisen lassen, sagte der Vorsitzende Richter Peter Peschka. Das Gericht gehe davon aus, dass der Mann tatsächlich das Auto des einstigen Vorgesetzten aus einem Gefühl der Kränkung heraus abbrennen, nicht aber den Mann selbst anzünden wollte.

