Donnerstag, 12. Dezember 2019

Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden in Bevern

Der rote Polo machte einen regelrechten Satz und landete auf dem rechten Randstreifen. Foto: rei

Bevern. Eine ältere Dame stieß mit ihrem ebenfalls älteren VW Polo am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr auf der Holzmindener Straße in Bevern frontal mit einem Peugeot-Kombi zusammen. Die Beveranerin kam aus Richtung Holzminden. Kurz hinter dem Ortsschild, am Anfang der leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn – wo ihr in diesem Moment der weiße Firmenwagen eines Beveraner Betriebes entgegenkam. Nach dem Frontalzusammenstoß konnte an beiden Autos nur noch Totalschaden festgestellt werden. Fahrerin und Fahrer, die beide allein in ihren Fahrzeugen saßen, erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen. Sie wurden vorsichtshalber mit Rettungswagen ins Holzmindener Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde die Beveraner Feuerwehr gerufen, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen und die Unfallstelle „besenrein“ zu hinterlassen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet, da wartete nur noch der rote Polo auf den Abschleppwagen. (rei)