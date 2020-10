Dienstag, 20. Oktober 2020

Zwei neue Corona-Fälle im Kreis Holzminden

Der Landkreis hat die neuen Corona-Zahlen bekannt gegeben.

Kreis Holzminden. Zwei weitere Personen sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden, das teilt der Landkreis Holzminden am Dienstagnachmittag mit. Gleichzeitig ist eine Person als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen worden, so dass es im Kreis Holzminden zurzeit acht aktuelle Infektions-Fälle gibt. Angestiegen ist die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden: Es sind jetzt 58.