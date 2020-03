Montag, 23. März 2020

Zwei neue Corona-Fälle im Landkreis Holzminden bekannt

Foto: pixabay

Weserbergland. Erstmals seit Ausbrechen der Corona-Krise meldet der Kreis Höxter keinen neuen Coronavirus-Fall. Hier bleibt es bei 21 Infizierten. Im Landkreis Holzminden wurden am Wochenende 27 Infizierte gemeldet. Am Freitag waren es noch 23. Am Montagabend gingen zwei weitere bestätigte Fälle ein. Damit steigt die Zahl auf 29 Fälle im Landkreis Holzminden. Glücklicherweise sei kein schwerer Corona-Fall bekannt, der im Krankenhaus behandelt werden müsse, teilt Landkreis-Pressesprecher Peter Drews auf Anfrage des TAH mit.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind am Sonntag 27 Fälle einer Corona-Infektion bestätigt worden (zehn in Hameln, zehn in Bad Pyrmont, drei aus Aerzen, drei aus Bad Münder und einer aus Coppenbrügge). Außerdem befinden sich 118 Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung. Im Kreis Schaumburg stieg die Zahl der Infizierten von 23 am Sonnabend auf 32 am Montag.

Aktuell gibt es 22 bestätigte Infektionen im Landkreis Northeim. Im Vergleich zur Vorwoche sind damit fünf neue bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. Bei den neuen Fällen handelt es sich um fünf Männer. Drei haben sich wohl im beruflichen Umfeld infiziert und einer bei einem Aufenthalt in Tirol. Bei einer Person konnte der Infektionsweg bisher nicht geklärt werden. Zwei Personen werden stationär im Uniklinikum Göttingen behandelt.

Im Kreis Hildesheim werden 100 Fälle gemeldet. Dazu kommen 451 Personen, die in häuslicher Quarantäne sind. 72 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind mit dem Coronavirus infiziert. 22 der Betroffenen leben in der Stadt Göttingen, 50 im Landkreis. In der Region Hannover wurden am Sonnabend noch 285 Infizierte gemeldet, am Montag waren es 338 Menschen.

Im nordhessischen Kreis Kassel wurden 87 mit dem Coronavirus Infizierte gezählt. Im Kreis Lippe, ebenfalls einem Nachbarkreis, waren am Sonnabend 138 bestätigte Fälle gemeldet worden, am Montag waren es 170. Im Kreis Paderborn wurden 92 Coronavirus-Fälle bestätigt. (fhm)