Mittwoch, 18. März 2020

Zwei neue Corona-Fälle im Landkreis Holzminden

Inzwischen sind 14 Personen im Landkreis Holzminden positiv getestet worden.

Kreis Holzminden. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Kreis Holzminden steigt weiter an. Am Mittwoch sind zwei weitere Personen positiv getestet worden. Damit steigt die Zahl auf 14 Fälle an – 14, weil inzwischen eine Person, die positiv getestet worden war, in die Heimat nach Hamburg überstellt worden ist. Insgesamt 66 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. (bs)