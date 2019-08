Freitag, 23. August 2019

Zwei neue Ehrenmitglieder beim TSV Kirchbrak

Fred Burkert, Nils Meier und Wolfgang Brennecke vom Vorstand des TSV mit den neuen Ehrenmitgliedern Günter Schreiber (Zweiter von links) und Hans-Günter Rebers (sitzend) und seiner Ehefrau Ute. Foto: jbo

Kirchbrak. Ein wirtschaftlich grundsolider Verein mit zahlreichen, sportlich sehr erfolgreichen Sparten und einer Mitgliederzahl, von der andere Orte mit gleicher Einwohnerzahl nur träumen können. Das ist der TSV Kirchbrak. Kein Wunder also, dass auch zur Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus am Sportzentrum alle Plätze besetzt waren. Neben zahlreichen Ehrungen standen in diesem Jahr vor allem die Neuwahlen des Vorstandes und damit verbunden die des ersten Vorsitzenden an. Doch bei aller Harmonie im Verein konnte sich die Versammlung auf keinen Nachfolgekandidaten für den noch amtierenden Fred Burkert einigen. Deshalb bleibt in der Führungsetage beim TSV vorerst alles beim Alten. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH am 23. August 2019