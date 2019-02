Freitag, 01. Februar 2019

Zwei Polizistinnen verletzt

Hameln/Tündern. In der Nacht zu Freitag kam es bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Tündern zu Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamtinnen. Die 24- und 29-jährigen Polizeibeamtinnen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 0.30 Uhr wurde ein Rollerfahrer in Höhe des Verbrauchermarktes in der Nordstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der 26-jährige Mann aus Tündern an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert unter 0,1 Promille. Während der Kontrolle konnte durch die Polizistinnen ein deutlicher Cannabisgeruch bei dem Tünderaner festgestellt werden. Als die Beamtinnen ihn baten seine Taschen zu leeren, trat er, nach kurzer Kooperation, die Flucht an. Nach einigen Metern konnten die Polizistinnen den Mann stoppen. Durch die starke Gegenwehr gelang es ihm aber sich aber erneut loszureißen. Während seiner Flucht stolperte der 26-jährige und stürzte. Er konnte daraufhin durch die Beamtinnen fixiert werden. Da der Mann sich am Boden noch weiter stark gegen die Fixierung wehrte, musste Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden. Durch Unterstützungskräfte konnte der Aggressor dann zur Dienststelle nach Hameln gebracht werden. Als es vom Boden aufstand, fielen ihm zwei Aluminiumkugel mit Marihuana aus der Tasche. Auf der Dienststelle wurden die Augen des 26-jährigen ausgespült. Außerdem wurde er durch einen Arzt begutachtet. Ein Urinvortest zeigte positiv auf Cannabis an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten und den Besitz von Marihuana eingeleitet. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.