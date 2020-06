Dienstag, 16. Juni 2020

Zwei Rettungen über den Teleskopgelenkmast der Stadtoldendorfer Wehr

Die Feuerwehr Stadtoldendorf bei einem ihrer Einsätze mit dem Teleskopgelenkmast. Foto: Feuerwehr Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Gleich zwei Mal innerhalb von 24 Stunden musste die Freiwillige Feuerwehr Stadtoldendorf mit ihrem Hubrettungsfahrzeug ausrücken, um den Rettungsdienst bei der patientenschonenden Rettung zweier Personen zu unterstützen. Bereits am Montagmittag wurde die Feuerwehr in die Lenner Straße nach Stadtoldendorf gerufen, wo eine Person über einen Balkon über den Teleskopgelenkmast der Feuerwehr liegend gerettet wurde. Am Dienstagmittag rückten die Einsatzkräfte erneut aus, dieses Mal führte sie der Weg nach Schorborn. Auch hier wurde eine Person liegend befördert, dieses Mal aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.