Dienstag, 28. November 2017

Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden

Christina Köpke vom MTV Holzminden steigt zu einem ihrer vier Treffer hoch.

Holzminden. Der Spielplan der Handball-Regionsklasse sah vor, dass die Damen des MTV Holzminden binnen 24 Stunden zwei Partien austragen mussten. So besiegte man am Sonnabend im Heimspiel die vierte Mannschaft der DJK BW Hildesheim deutlich mit 19:9 und holte am Sonntag beim MTV Harsum ein 12:12-Unentschieden.

Nach der letzten Pleitenserie wollten die MTV-Damen unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Das merkte man ihnen auch im Spiel gegen die Blau-Weißen aus Hildesheim an. Trotzdem erzielten die Gäste das erste Tor und blieben in der Anfangsphase auch das effektivere Team. Doch nach dem 3:3-Ausgleich in der 20. Minute kamen die Holzmindenerinnen ins Laufen und schafften durch fünf Treffer vor der Pause eine 8:3-Halbzeitführung heraus zu werfen.

Auch nach Wiederanpfiff kontrollierten die MTVerinnen das Geschehen. Zwar rafften sich die Hildesheimer Damen noch mal auf, konnten auf 5:9 verkürzen. Doch die Heimmannschaft ließ sich diesmal nicht davon aus der Ruhe bringen. Nach einem gehaltenen Siebenmeter durch die Holzmindener Torfrau war der Widerstand der Gäste gebrochen und die MTVerinnen konnten das Spiel locker mit 19:9 nach Hause bringen.

Danach hieß regenerieren. Denn bereits am Sonntag um 15 Uhr mussten sie bei der MTV Harsum antreten. Trotz der Doppelbelastung und nun einiger fehlende Spielerinnen rechnete man sich gegen den Tabellen letzen was aus. Und so fand man auch sehr gut ins Spiel, führte nach dreizehn Minuten bereits mit 6:1 und schien dem zweiten Sieg entgegen zu eilen. Doch ab da merkte man bereits, dass ein Kräfteverschleiß festzustellen war. Die Harsumer kamen nun auf und konnten zum 6:8-Pausenstand verkürzen. In der zweiten Hälfte merkte man den MTVerinnen an, dass sie schon ein Spiel in den Knochen hatten und das die Wechselalternativen fehlten.

So lagen die Gastgeberinnen kurz vor dem Ende mit 12:11 vorn, doch die MTV- Damen konnten mit viel Einsatz und Kampf den 12:12 Ausgleich herstellen und mit einem Punktgewinn die Heimreise antreten. Trotzdem trauert man dem verpassten Sieg hinterher.

MTV: Wiebke Kohlmann –, Carolin Winter (4), Marina Fischer (9), Alexa Dormeier, Michaela Heise (1), Christina Köpke (4), Stefanie Greth, Anja Eiing (4), Rebecca Wiebusch, Elisa Michaelis, Domenique Loges (7). (red)