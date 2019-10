Sonntag, 27. Oktober 2019

Zwei Stiche in die Brust

Das Opfer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bad Pyrmont. Ein 52-Jähriger gerät im Laufe des Sonnabends mit einem 55 Jahre alten Mann in Streit. Dieser Streit findet zunächst außerhalb des späteren Tatortes statt und endet bereits in körperlichen Übergriffen. Beide Personen stehen zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol- und vermutlich Betäubungsmittel-Einwirkung. Später eskaliert der Streit zwischen dem 55-Jährigen und dem 52-Jährigen erneut. In der Wohnung des 52-Jährigen, in der auch der 55-Jährige von Zeit zu Zeit unterkommen soll, sticht der Mann mit einer Stichwaffe auf das Opfer ein. Der 52-Jährige erleidet dabei insgesamt zwei Stiche in den seitlichen Brustbereich. Von den ersten vor Ort eintreffenden Polizeikräften wird das Opfer stark blutend und krampfend auf der Straße vor der Tatwohnung liegend aufgefunden. Durch eine angeforderte Rettungswagen-Besatzung wird das Opfer zur medizinischen Erstversorgung in das Bathildiskrankenhaus verbracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte sind die zwei Stiche potentiell lebensbedrohlich, jedoch besteht keine akute Lebensgefahr. Der Beschuldigte kann noch vor Ort festgenommen und zunächst dem Polizeigewahrsam des PK Bad Pyrmont zugeführt. Bedingt durch eine bestehende Verletzung/Schmerzen (Platzwunden Gesicht/ Schnittverletzungen Hand) wird der Beschuldigte im weiteren Verlauf ebenfalls dem Bathildiskrankenhaus Bad Pyrmont zugeführt. Entsprechende Bewachungsmaßnahme erfolgen durch das Polizei-Kommissariat Bad Pyrmont. Weitere Ermittlungen werden geführt.