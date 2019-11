Mittwoch, 06. November 2019

Zwei Studiengänge in Holzminden nehmen jetzt zweimal im Jahr Studierende auf

Interessenten können sich jetzt schon einschreiben für Baumanagement und Green Building zum Sommersemester 2020. Foto: HAWK

Holzminden. An der HAWK in Holzminden starten ab sofort zwei Bachelorstudiengänge auch zum Sommersemester: Baumanagement und Green Building – Gebäudetechnik, Energieeffizienz, Mensch und Umwelt. Die neue Regelung ist eines der Ergebnisse, die durch die Reakkreditierung der Ingenieurstudiengänge entstanden sind. Das bedeutet, Studieninteressierte können sich nun zweimal im Jahr einschreiben – und das bereits zum kommenden Sommersemester 2020. Der Einschreibezeitraum für die beiden zulassungsfreien Studiengänge beginnt im Dezember dieses Jahres und endet im Februar nächsten Jahres. Mit dem zusätzlichen Studienbeginn will der Studienbereich noch besser auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Neben der Neuregelung des Studienbeginns gab es im Zuge der Reakkreditierung auch Anpassungen des Curriculums. Zum Beispiel können die Studierenden im Studiengang Green Building nun zwischen den Studienprofilen „Baukonstruktion und Bautechnik“ und „TGA – Digitale Planung“ wählen, um ihr persönliches Profil zu schärfen. In den Studiengang Baumanagement wurden verstärkt Lehrinhalte des Building Information Modeling integriert.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. November.