Donnerstag, 19. September 2019

Zwei Tage geht’s um die Zukunft in Holzminden

Kfz-Mechatroniker ist einer der beliebtesten Workshops bei der HolBit 2019. Foto: ap

Holzminden. „Die Grundidee ist, die jungen Leute bei uns in der Region zu halten“, verdeutlicht Lehrer Heribert Döring bei den 7. Holzmindener Berufsinformationstagen (HolBit) in der Georg-Von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, am Mittwoch. „Die HolBit ist für uns eine Großveranstaltung. Sie ist immer mit Herzklopfen verbunden“, fügt Schulleiter Andreas Hölzchen hinzu. Er und seine Kollegen gehen mit viel Begeisterung und Leidenschaft an die HolBit 2019 ran: „Es macht einfach Spaß!“ 56 Workshops werden hier an zwei Tagen sowohl für Schüler der BBS als auch für Externe anderer Schulen angeboten. Drei jeweils 40-minütige Workshops müssen sie jeweils absolvieren. In der Planung wurde jeder Workshopwunsch der Schüler berücksichtigt. Anhand eines individualisierten „Laufzettels“ wird den Jugendlichen dann bei der HolBit vorgegeben, wann sie welchen der drei Workshops besuchen. Am besten kommen bei den den Schülern die Berufsfelder Chemielaborant, Dachdecker, Büromanagement, KFZ-Mechatroniker, Koch, Maler, Medizinische Fachangestellte sowie Sozialpädagogische Assistenz an. Die Workshops sind proppevoll. (ap)

