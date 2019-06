Freitag, 21. Juni 2019

Zwei Tennisplätze müssen wohl für den Asli-Neubau weichen

Auf dem jetzigen Bolzplatz und den angrenzenden zwei Tennisplätzen (rechts) soll der Neubau der Astrid-Lindgren-Schule entstehen. Foto: spe

Holzminden. Der beschlossene Neubau der Astrid-Lindgren-Schule ist ohne Zunahme zweier Tennisplätze des benachbarten Tennisclubs von 1928 als Baugrund wohl nicht umzusetzen. Diese Auffassung vertritt das Baudezernat der Stadt Holzminden und hat darüber nun die Stadtpolitik informiert. Ratsmitglied Rolf Gans ist auch Vorsitzender dieses Clubs und entsprechend in der Bredouille. Von der Stadt fordert er eine offensivere Informationspolitik in der Sache, mehr Sensibilität und Entgegenkommen. In gemeinsamer Sitzung der Ausschüsse für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung sowie für Schule, Sport und Freizeit in dieser Woche berichtete die Verwaltung über den Sachstand zum geplanten Grundschulneubau. Die Aussprache darüber verlief durchaus kontrovers. Wie realisitisch Gedankenspiele sind, den Baukörper eher in die Höhe zu bauen und so bebaute Grundfläche zu sparen, um die Tennisplätze zu erhalten, wird spätestens der geplante Architektenwettbewerb zeigen. Für die Nöte des Tennisclubs äußerten die Politiker jedenfalls Verständnis.

In Sachen Informationspolitik hatte in einer Ausschusssitzung Mitte Mai Hauptamtsleiter Bruns seinen Kollegen vom federführenden Baudezernat mangelnde Kommunikation – oder besser: überhaupt keine Kommunikation – vorgeworfen (der TAH berichtete). Von diesen Vorwürfen habe er aus der Zeitung erfahren, berichtete Jens-Martin Wolff, Leiter des Baudezernats. Diese Vorwürfe hätten ihn „tief berührt“, und er habe keine Möglichkeit gehabt, sie mit dem Hauptamtsleiter zu klären, da dieser bis heute nicht wieder in Dienst gewesen sei. Es sei ihm sehr daran gelegen, die „Missverständnisse aufzuklären“. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 22. Juni