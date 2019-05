Montag, 06. Mai 2019

Zwei Trunkenheitsfahrten

Zwei Autofahrer fielen der Polizei auf. Foto: tah/Symbolfoto

Holzminden (r). Am Sonnabend, 4. Mai, gegen 14.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte aus Holzminden einen 64-Jährigen aus dem Landkreis Holzminden in Golmbach. Zuvor war das Fahrzeug durch Schlangenlinien aufgefallen. Die Kontrolle bestätigte eine Beeinflussung durch Alkohol. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Am Sonntagmittag, gegen 11.15 Uhr, wurde ein VW Polo aufgrund eines defekten Rücklichts durch Polizeibeamte aus Holzminden im Bereich der Böntalstraße kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Rumänien eine leichte Alkoholbeeinflussung sowie Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hinweisen, festgestellt. Ein anschließender Dorgenvortest bestätigt die Annahme, so dass auch hier eine Blutentnahme durchgeführt wird. Anschließend wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.