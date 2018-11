Freitag, 02. November 2018

Zwei Verletzte bei Messerattacke am Londoner Sitz von Sony Music

Sitz von Sony Music im Stadtteil Kensington. (AFP / AFP)

Bei einer Messerattacke am Londoner Sitz von Sony Music sind britischen Medienberichten zufolge zwei Menschen verletzt worden. Demnach wurde nach dem Vorfall am Freitagmittag im Zentrum der britischen Hauptstadt ein Mensch festgenommen, es gebe keinen Terrorverdacht. Die Polizei sprach von Evakuierungen als Vorsichtsmaßnahme, Rettungskräfte seien vor Ort.

Die Nachrichtenagentur PA berichtete unter Berufung auf einen Sony-Angestellten, es habe sich um einen Streit zwischen zwei Küchen-Mitarbeitern gehandelt.

Der Sitz von Sony Music liegt in der Derry Street im Stadtteil Kensington, direkt gegenüber den Büros der Zeitung "Daily Mail". Eine Mitarbeiterin sagte der Nachrichtenagentur PA, bewaffnete Polizisten seien in das gegenüberliegende Gebäude gegangen. Später seien Menschen in Gruppen von zehn bis 20 nacheinander herausgekommen. Die Straße wurde abgesperrt. London (AFP) / © 2018 AFP