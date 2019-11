Freitag, 29. November 2019

Zwei Verletzte nach Messerangriff in London gestorben

Messerangriff in London. - (AFP / AFP )

Bei der Messerattacke in London sind zwei Menschen getötet worden. Zwei durch den Angreifer bei der London Bridge verletzte Menschen seien inzwischen gestorben, erklärte Polizeivertreterin Cressida Dick am Freitagabend. Sie bestätigte damit frühere Berichte des britischen Senders BBC und der Nachrichtenagentur PA. Drei weitere Verletzte befanden sich demnach weiter in Behandlung. Der Angreifer war von der Polizei erschossen worden. Die Ermittler stuften den Vorfall als Terrorakt ein. Die britische Regierung kündigte ein Treffen des Krisenstabs Cobra unter der Leitung von Premierminister Boris Johnson an.