Samstag, 23. Mai 2020

Zwei weitere Infektionen und ein Todesfall im Kreis Höxter

Zwei neue Corona-Infektionen und einen Todesfall meldet der Kreis Höxter am Sonnabend.

Höxter. Im Kreis Höxter wurden bisher insgesamt 345 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, und damit zwei mehr als am Freitag. Die Zahl der genesenen stieg von 284 auf 290, so dass die Anzahl der aktuellen Infektionen derzeit 38 beträgt, am Freitag waren es noch 43. Eine weitere positiv getestete Person aus dem Kreis Höxter, die in Höxter gemeldet war, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Damit hat sich die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen im Kreis Höxter auf 17 erhöht.