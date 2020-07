Dienstag, 14. Juli 2020

Zwei Wolfswelpen sind die neue Attraktion im Wildpark in Neuhaus

Dieser kleine Wolf wurde im Wildpark in Neuhaus geboren und gehört zu den Attraktionen.

Neuhaus. Unverhofft kommt oft, so auch im Wildpark Neuhaus. Denn eigentlich hatte Wildparkleiter Robert Willeke nicht mehr mit Nachwuchs im Wolfsgehge gerechnet. Drei Jahre lang mussten die Wölfe verhüten, gab es keine Welpen im Wolfsgehege. In diesem Jahr war man eigentlich davon ausgegangen, dass die Alphatiere, und nur die vermehren sich in einem Rudel, inzwischen zu alt sind, um sich zu vermehren. Auf Verhütung wurde verzichtet. Umso größer dann die Freude bei Willeke und seinen Mitarbeitern, als vor vier Wochen plötzlich zwei Welpen vor dem Bau aufgetaucht sind. Und somit hat der Wildpark, der sowieso gerade einer großen Kinderstube gleicht, zwei Attraktionen mehr zu bieten. (ue)