Dienstag, 16. Juni 2020

Zweimal Gold für das Bier aus Allersheim

Zweimal Gold gab es bei den DLG-Prüfungen für das Allersheimer Bier.

Allersheim. Das „Gold des Weserberglandes“ hat sich einmal mehr als preiswürdig erwiesen: Das Allersheimer Urpils und das Allersheimer Weissbier hell ist von der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft jeweils mit Gold prämiert worden. Die DLG zeichnet Lebensmittel mit den DLG-Prämierungen in Gold, Silber und Bronze aus. Alle ausgezeichneten Produkte müssen, soweit es im Prüfrahmen vorgesehen ist, eine sensorische Analyse, Labortests sowie eine Zubereitungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung bestehen. Über eine Prämierung in Gold, Silber oder Bronze entscheidet die erreichte Punktzahl. Eine DLG-Prämierung in Gold erhalten Produkte, die alle Testkriterien fehlerfrei erfüllen. Das Allersheimer Urpils und das Allersheimer Weissbier hell haben fehlerfrei abgeschnitten. (bs)