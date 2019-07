Freitag, 05. Juli 2019

Zweite Demo „Fridays fo Future“ in Höxter

Der Demozug zog mittags durch Höxters Innenstadt. Foto: lik

Höxter. In Höxter sind Schüler und die, die sich für mehr Klimaschutz engagieren – so die Einladung –, am Freitag ein zweites Mal auf die Straße gegangen. Die „Fridays for Futur“-Demo fand diesmal außerhalb der Schulzeit statt. Start war um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Der rund 50 Köpfe umfassende Demo-Zug schlug einen Bogen über die Westerbachstraße zurück zum Marktplatz. „Hopp hopp hopp, Kohlestopp!“ und „Was wollen wir? Klimaschutz! Wann wollen wir es? Jetzt“ wurden skandiert. Die Demonstration endete mit Ansprachen zum Thema Klimaschutz auf dem Marktplatz. (lik/bs)