Mittwoch, 15. August 2018

„Zweiter Abend der Bewerber“ bei der Polizei Holzminden

Polizeikommissarin Svenja Kunkel, Polizieioberkommissain Tatjana Meyer, Polizeikommissarin Sina Meier und Polizeioberkommissar Jens-Peter Meffert (von links) stehen an dem Abend als erfahrene Polizeibeamte Rede und Antwort. Foto: Polizei Holzminden

Kreis Holzminden. Auch in diesem Jahr öffnet das Polizeikommissariat Holzminden wieder die Türen, um allen potentiellen Bewerberinnen und Bewerber im Alter von 15 bis 30 Jahren Einblicke in den Berufsalltag des Polizeibeamten zu ermöglichen. Dazu lädt die Dienststelle am Donnerstag, 6. September, um 18 Uhr, alle Interessierten recht herzlich ein. Für drei Stunden wird dabei der Polizeiberuf im Vordergrund stehen. Nach der ersten erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr wird es nun eine Wiederholung geben. (tah)

