Freitag, 30. August 2019

Zweiter Bauabschnitt an der Sporthalle des TV 87 in Stadtoldendorf abgeschlossen

Sie besichtigten gestern die vollbrachten Leistungen an der Sporthalle. Foto: beb

Stadtoldendorf. Die Sporthalle des Turnvereins von 1887 Stadtoldendorf in der Yorckstraße (ehemaliges Kasernengelände) glänzt seit diesem Sommer in neuer Fassade. Nachdem im vergangenen Jahr das Dach erneuert werden konnte, wurde 2019 von April bis Juni an der Umsetzung des zweiten Bauabschnitts gearbeitet. Im Mittelpunkt der Maßnahme stand die Fassadensanierung der in den 60er Jahren erbauten Sporthalle. Die neueingebaute Dämmung verbessert die Ökobilanz des Gebäudes und die Blech-Fassade ist vandalismussicher, erklärt Klaus Grewe, Vorstand Sportstätten.

Am Donnerstagnachmittag trafen sich Vereinsmitglieder und Vertreter der Einrichtungen, die unmittelbar zur Ermöglichung des Bauvorhabens beigetragen haben vor Ort, um das Ergebnis in Augenschein und einen Rückblick auf das Bewilligungs- und Umsetzungsverfahren zu nehmen. (beb)

