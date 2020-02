Dienstag, 18. Februar 2020

Zweiter Bürgerbus in Bodenwerder

Zwei Fahrzeuge stehen jetzt den ehrenamtlichen Fahrern zur Verfügung. Foto: bor

Bodenwerder. Vor zehn Monaten hat der Bürgerbus in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle seinen Betrieb aufgenommen und jetzt konnte der Bürgerbusverein ein weiteres Fahrzeug in Dienst nehmen. „Die beiden Busse lassen sich nur durch das Nummernschild, den Kilometerstand und einige andere Kleinigkeiten unterscheiden“, meinte Geschäftsführer Gerhard Löcker. Dieses Fahrzeug wurde ausnahmslos mit Unterstützung der Wirtschaft und der Gewerbetreibenden beschafft und dient in erster Linie dazu, den bisherigen Bus zu entlasten. Er ist zwei Jahre älter als sein Vorgänger, hat ebenfalls bereits mehrere tausend Kilometer auf dem Tacho ist aber technisch einwandfrei in Schuss. „So ein Bus mit acht Sitzplätzen kostet neu rund 100.000 Euro. Für diesen guten Gebrauchten hat der Verein lediglich 8.000 Euro aufbringen müssen“, freute sich Löcker. (bor)

Mehr lesen Sie im TAH vom 19.02.2020.