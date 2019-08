Dienstag, 13. August 2019

Zweites Musikertreffen in Holenberg

Zum Mitspielen und Zuhören sind alle Musikfreunde der Region eingeladen.

Holenberg. Zu dem in 2018 stattgefundenen ersten Musikertreffen dieser Art gab es sehr viele positive Rückmeldungen von Besuchern und Akteuren. Musiker und Gäste haben die lockere Atmosphäre sehr genossen und um ein „Da Capo“ (eine Wiederholung) gebeten. Dieser Bitte kommen die Musikfreunde gern nach und laden ein, am 24. August auf dem Holenberger Grillplatz wieder dabei zu sein. Es gilt das Motto „Wer kommt, der kommt und was spielbar ist – wird vorgetragen!“

