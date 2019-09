Samstag, 28. September 2019

Zweites Opfer der Gewalttat in Göttingen ist gestorben

In einer Pressekonferenz informierten Polizei und Staatsanwaltschaft über die Gewalttat. Foto: tah/Symbolfoto

Göttingen. Am Freitagabend war der mutmaßliche Gewalttäter Frank N. in Göttingen festgenommen worden. Auf einer Pressekonferenz berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft über den Mann, der am Donnerstagmittag eine Frau getötet haben soll. Er soll die Frau erstochen und anschließend mit Benzin überschüttet und angezündet haben. Eine Frau hatte noch versucht, dem Opfer zu helfen. Dabei wurde sie ebenfalls schwer verletzt. Nach Aussage der Polizei ist die Frau in der Nacht von Freitag auf Sonnabend verstorben. Damit gibt es zwei Todesopfer der Gewalttat in Göttingen. Gegen Frank N. wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. (fhm)