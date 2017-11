Montag, 27. November 2017

Zwischen Leitbild, Ober- und Mittelzielen

Kreistagspolitiker gehen in Klausur, um die Frage zu beantworten, wie sich der Landkreis strategisch ausrichten soll.

Kreis Holzminden. „Bei Wahlen“, zitiert Landrätin Angela Schürzeberg Richard von Weizsäcker, „dominiert die Gegenwart“. Am Montagnachmittag im Saal des „Altendorfer Hofes“ aber will sie in die Zukunft schauen. Genauer gesagt in die Jahre 2018 bis 2020. Und mit ihr tun das mehr als 50 Mandatsträger. Die Landrätin ist mit den Kreistagspolitikern und der Führungsspitze quasi in Klausur gegangen, um die Frage zu beantworten, wo wird, wo soll der Landkreis Holzminden 2020 stehen. Was ist machbar? Und was nicht? „Wir wollen“, blickt sie in die Runde, „nicht nur über Geld reden, sondern über Ziele“. Ziele hat sich der Kreis erstmals 2005 gegeben – mit einem strategischen Grundsatzprogramm und einem Leitbild.

