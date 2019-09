Mittwoch, 25. September 2019

„Zwischen uns die Mauer“ als Vorpremiere im Roxy Holzminden

Anna (Lea Freund) und Philipp (Tim Bülow) lernen sich 1986 in Ostberlin kennen und verlieben sich. Foto: obs/ZDF/Frizzi Kurkhaus

Holzminden. Pünktlich zum 30. Jahrestag des Mauerfalls kommt der unter anderem auch in Holzminden gedrehte Spielfilm „Zwischen uns die Mauer“ ins Kino. Zwischen Februar und April wurde in Breslau, Berlin, Detmold, Nieheim und an fünf Drehtagen auch in Holzminden gedreht. Dafür suchte und engagierte die Filmgesellschaft im Raum Holzminden Komparsen – Kinder, Frauen und Männer –, die sich in 80er-Jahre-Kleidung und mit entsprechenden Frisuren nun im Film wiederfinden werden. „Wir suchen ausdrücklich auch nach gelebten Gesichtern und Typen“, zitierte der TAH Anfang Februar die Kevin Lee Filmgesellschaft aus Grünwald bei München. Da darf man auf das Ergebnis gespannt sein! Gedreht wurde auch am Weserufer, und 30 Schüler des Höxteraner König-Wilhelm-Gymnasiums sammelten erste Filmerfahrungen als Komparsen.

Das Roxy-Kino Holzminden zeigt den Streifen „Zwischen uns die Mauer“ mit namhaften Schauspielern wie Fritz Karl und Franziska Weisz am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr als Vorpremiere. Regisseur Norbert Lechner und Team werden an dem Tag im Roxy nach dem Film für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Karten gibt es direkt im Kino. (spe)

