Montag, 28. Oktober 2019

Zwischenbilanz: Was wünscht sich Holzminden für die Altstadt?

Auch Holzmindens Wochenmarkt wird von den TAH-Lesern kritisiert. Foto: ap

Holzminden. Eine belebtere Innenstadt wünschen sich viele, doch wie kann das funktionieren? Eine Frage, die der TAH am Sonnabend an seine Leser gestellt hat. Und eine Frage, die die Holzmindener seit Jahren beschäftigt und auf die es schon jetzt viel Resonanz gibt. Zahlreiche E-Mails und Posts in den Sozialen Medien sind beim TAH eingegangen. Nach dem Wochenende zieht die Redaktion Zwischenbilanz.

Egal wie verrückt, dahergeholt oder ungewöhnlich die Wünsche sind – die TAH-Redaktion sammelt noch die ganze Woche Ideen und Anregungen für die Holzmindener Altstadt. Die Ideensammlung soll dann dem Bürgermeister der Stadt Holzminden, Jürgen Daul, übergeben werden. Die Ideen können via E-Mail an redaktion@tah.de oder per Post an den Täglichen Anzeiger Holzminden Redaktion, Zeppelinstraße 10 in Holzminden, gerichtet werden. Die TAH-Redaktion freut sich über viele weitere Zusendungen mit bunten Ideen aus der Bevölkerung für Holzminden. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 29. Oktober.