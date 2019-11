Montag, 18. November 2019

Zwölf Mannschaften bei der eFootball-Kreismeisterschaft

Bei der Auslosung (von links): Melanie Klowat, Andreas Pollmann und August Borchers. Foto: NFV

Kreis Holzminden. In weniger als 14 Tagen ist es soweit, die erste eFootball-Kreismeisterschaft findet in der Boffzer Mehrzweckhalle statt. Aufgrund der Tatsache, dass die Suche nach einem eFootball-Beauftragten etwas länger gedauert hat, war mit weniger Teilnehmern als bei den anderen NFV-Kreismeisterschaften zu rechnen. Bis zum Sonntag, 17. November, konnte die eFootball-Beauftragte Melanie Klowat schließlich zwölf gemeldete Mannschaften aus insgesamt neun Kreisvereinen notieren. Diese werden am Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr um die Kreismeisterschaft und das Ticket für die Niedersachsenmeisterschaft spielen.

„Wir sind stolz, dass wir mit Melanie Klowat eine eFootball-Beauftragte gefunden haben, die diese Kreismeisterschaft innerhalb von kurzer Zeit organisiert. Es freut uns, dass sich immerhin zwölf Mannschaften aus den Kreisvereinen angemeldet haben“, freut sich NFV-Kreisvorsitzender August Borchers über das Engagement von Melanie Klowat. Am Sonntagnachmittag fand nach dem Kreisligaspiel zwischen dem FC 08 Boffzen und dem SV Holzminden auch gleich die Gruppenauslosung statt. Als Losfee fungierte Andreas Pollmann vom FC 08 Boffzen. Die Gruppen setzen sich wie folgt zusammen: Gruppe A: VfR Deensen, TuSpo Grünenplan I, TuSpo Grünenplan II, SV06 Holzminden. Gruppe B: TSV Holenberg I, TSV Holenberg II, FC 08 Boffzen I, TSV Lenne. Gruppe C: MTV Bevern, VfL Dielmissen, FC 08 Boffzen II, VfR Hehlen.