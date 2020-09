Mittwoch, 16. September 2020

Zwölf neue Liegestühle für das Freibad Holzminden

Michael Lockstedt, André Steinhoff und Stefan Woelke (stehend, von links), von den Holzmindener Geschäftsstellen der Öffentlichen, übergeben die neuen Liegestühle. Klaus Diekmann (sitzend), Freibad Holzminden, freut sich über die Unterstützung. Foto: beb

Holzminden. Kurz vor Ende der Freibadsaison helfen die Geschäftsstellen Lockstedt, Steinhoff und Woelke der Öffentlichen Versicherung in Holzminden der Stadt Holzminden dabei, den Besuch im Freibad an der Weser noch angenehmer zu gestalten. Sie übergeben am Mittwoch zwölf neue Liegestühle als Spende für das Bad an den Betriebsleiter Klaus Diekmann. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 17. September 2020.