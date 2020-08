Dienstag, 11. August 2020

Zwölf OP-Module erreichen das Evangelische Krankenhaus Holzminden

Der schwere Autokran ist auf dem Parkplatz postiert, die Betonplatte über dem Eingang fertig. Hier sollen die OP-Säle in Modulbauweise „einschweben“. Foto: spe

Holzminden. Der schwere Autokran mit dem enormen Auslegerarm steht schon auf dem Parkplatz, von Bauzäunen gesichert, der Parkplatz ist zur Hälfte abgesperrt. Arbeiter bereiten die Baustelle im Forster Weg vor. Die aufgeständerte Betonplatte über dem Eingang ist bereit. Am Mittwoch, 12. August, sollen hier die OP-Säle in Modulbauweise eintreffen, quasi einschweben. „Die zwölf OP-Module sind gerade mit zwölf Schwerlasttransportern unterwegs zu uns“, teilt Roland Schiedel, Technischer Leiter Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, am Dienstagmittag dem TAH mit. Schon in der Nacht sollen die ersten Lkw in den Forster Weg rollen. Die anderen Schwertransporter mit teilweise Überbreite von über fünf Metern parken derweil im Gewerbegebiet Rehwiese zwischen, werden Fahrzeug für Fahrzeug zur Baustelle angefordert. (spe)

