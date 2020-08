Montag, 17. August 2020

Zwölf-Stunden-Marathonschwimmen im Freibad Delligsen

Angemeldete Gruppen schwammen mehrere Kilometer zum Erhalt der OBS.

Delligsen. Die Fördervereine der beiden Freibäder in Delligsen und Hohenbüchen riefen erst kürzlich zu Protestaktionen in ihren Bädern in Form eines insgesamt 24-stündigen Protestschwimmens auf. Während der Hilsbad-Förderverein den Anfang machte und mit einer gut besuchten Veranstaltung zufrieden sein konnte, zogen die Delligser nun nach mit dem zweiten Zwölf-Stunden-Marathonschwimmen gegen die drohende Schließung der Delligser Oberschule.

