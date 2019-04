Samstag, 20. April 2019

Zwölf Takte, die die Welt bedeuten

Hot‘n‘Nasty sind aus dem Ruhrgebiet beim Blues Festival dabei. Foto: Band

Holzminden. Für alle Freunde des Blues wird der alte Bahnhof in Holzminden am nächsten Wochenende wieder das erklärte Ziel sein, dort werden beim 6. Weserbergland Blues Festival drei Tage lang die bekannten zwölf Takte im Jazz-Club den Ton angeben. Gitarrist „frÄnk“ und Harmonikaspieler „HoBo“ sind zum Auftakt des Festivals am Freitag, 26. April, von 19 von 21 Uhr im Jazz-Club im alten Bahnhof zu hören. Sie verbinden Tradition mit der Lust am Erkunden neuer musikalischer Wege. Louisiana und der Mississippi, Balladen und rockige Songs, Instrumentalspiel mit Kreativität, zeitgenössische elektronische Tanzmusik – mal dynamisch, mal zurückhaltend, aber stets ausdrucksvoll und authentisch. (ez)

