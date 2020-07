Donnerstag, 09. Juli 2020

ZZHH und BBS Holzminden feiern Absolventen „Vertriebskanal Internet“

Gut aufgestellt für den Online-Vertriebsweg E-Commerce: Die Auszubildenden mit ihrem Zusatz-Zeugnis der IHK, mit Samir Tamourtbir. Foto: HAWK

Holzminden. 20 Auszubildende halten, mit gebührendem Abstand, stolz ihr Zeugnis in der Hand. Sie haben ihre Qualifizierungsmaßnahme „Online Vertriebskanäle nutzen“ erfolgreich bestanden. Das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH), die BBS in Holzminden, die IHK Hannover, die Technische Hochschule Lübeck und die Wirtschaftsförderung im Landkreis Holzminden freuen sich nach einem Jahr Laufzeit über ihren ersten Abschlussjahrgang. Sie haben die Fördergelder aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gut genutzt. Samir Tamourtbir gehört zu den erfolgreichen Absolventen des Programms. Der 24-jährige Holzmindener befindet sich im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration beim Landkreis Holzminden. Durch seine Fachhochschulreife an der BBS Holzminden kennt er die Berufsschule gut und hat dort auch sein Büro. Vor einem Jahr beschloss er, einen Online-Shop zu eröffnen, um importierte Waren zu verkaufen, dabei erfuhr er zeitgleich von der Qualifizierungsmaßnahme an seiner Berufsschule – idealer hätte das Timing nicht sein können, und „mit IHK Zertifikat“.

