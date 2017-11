06.11.17

Freie Fahrt nach Hameln

Weserbergland. Der Weg nach Hameln auf der B83 ist endlich wieder komplett frei. Die Dauer-Baustelle zur Hangabsicherung am Ohrberg zwischen Ohr und Hameln konnte Ende letzter Woche beendet werden. Fast vier Jahre lang war diese Stelle von Vollsperrungen oder Ampelregelungen betroffen. Wie der Leiter der Landesbaubehörde in Hameln, Marcus Brockmann, erklärte, handelte es sich um die schwierigste Hangbau-Sicherung in der Zuständigkeit seiner Behörde. Bis Jahresende kann es nochmal zu kurzzeitigen Sperrungen kommen, weil noch Schutzplanken vor die Mauer gesetzt werden müssen. (tah)

Lesen Sie mehr im TAH vom 7.11.17