06.11.17

Startschuss für Brücken-Neubau

Fuß- und Radweg unterhalb der Weserbrücke sind gesperrt.

Beverungen/Lauenförde. Mit dem Aufstellen der Bauzäune und Absperrbaken ist am heutigen Montag der Startschuss für den Neubau der Weserbrücke Beverungen/Lauenförde gefallen. Die Grünfläche auf den Weserwiesen an der Stadthalle Beverungen wird nun zum Baufeld umfunktioniert. Fußweg und Radweg unterhalb der Brücke sind ab sofort gesperrt, die asphaltierte Parkfläche zwischen Weser und Stadthalle ist aber weiterhin nutzbar. Die Bauzeit soll etwa zwei Jahre betragen, am 9. November ist eine öffentliche Info-Veranstaltung für alle Bürger geplant. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 7. November