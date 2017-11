06.11.17

Ohne Heise strauchelt der MTSV

Der Eschershäuser Sören Schway war am Heimspieltag im Einzel und im Doppel erfolgreich.

Eschershausen (07.11.17). Ohne seine Nummer zwei, Julian Heise, tat sich der MTSV Eschershausen in der Tischtennis Herren-Landesliga gegen den Abstiegskandidaten TTC Lechstedt sehr schwer. Am Ende jubelten die Raabestädter aber dennoch über ihren 9:6-Erfolg. „Ohne Julian war es ein eher verkrampftes Spiel. Zurzeit treffen Jan-Luca Heimlich und Alexander Spendrin im Spiel oftmals falsche Entscheidungen und agieren daher glücklos. Aber auch die Phase wird sich zum Besseren ändern“, so Mannschaftsführer André Alshut.

Durch den Ausfall Heises, mussten die Gastgeber wieder einmal ihre Doppel umstellen. Diesmal gab es die erhoffte 2:1-Führung, denn sowohl Schway/Alshut wie auch Heimlich/Mendyk, die sich überraschend gegen das Spitzendoppel der Gäste knapp durchsetzten, siegten. Das Spitzenpaarkreuz mit Sören Schway, dem man immer noch seine nicht ganz auskurierte Krankheit gerade im zweiten Spiel anmerkte, und André Alshut, der momentan in überragender Form spielt, hielt sich schadlos. Dagegen ging das mittlere Paarkreuz mit Jan-Luca Heimlich und Alexander Spendrin leer aus. Im dritten Paarkreuz holten sich die Gastgeber dann den Sieg. Sascha Fenz gewann sein Spiel zur 8:6-Führung. Zum Matchwinner avancierte dann Lukas Mendyk. Im letzten Spiel lieferten sich die beiden Linkshänder teilweise spektakuläre Topspin-Rallys, gefolgt mit harten Endschlägen. Hier zeigte der Raabestädter ein taktisch ausgeprägtes Spiel und hatte das bessere Ende für sich. Spielbericht: Schway/Alshut – L. Konrad/Meyer 3:0, Heimlich/Mendyk – Nöhren/Sass 3:2 (12:10), Spendrin/Fenz – F. Konrad/Schrade 0:3, Schway – Sass 3:0, Alshut – Nöhren 3:1, Heimlich – F. Konrad 0:3, Spendrin – L. Konrad 2:3 (7:11), Fenz – Schrader 2:3 (4:11), Mendyk – Meyer 3:1, Schway – Nöhren 3:2 (11:7), Alshut – Sass 3:0, Heimlich – L.Konrad 1:3, Spendrin – F. Konrad 0:3, Fenz – Meyer 3:1, Mendyk – Schrader 3:2 (11:6). (mp)