06.11.17

Das neue www.tah.de entdecken

Völlig neue Optik für das Internet-Angebot des Täglichen Anzeigers Holzminden.

Kreis Holzminden. Aufgeräumter, übersichtlicher, klar strukturiert: In völlig neuer Optik präsentiert sich www.tah.de, der neue Online-Auftritt des Täglichen Anzeigers Holzminden. Wir haben unserem Internet-Angebot eine gründliche Renovierung gegönnt und kaum ein Stein auf dem anderen gelassen. Das Ergebnis der Frischzellenkur kann sich sehen lassen – nicht nur auf dem heimischen PC, sondern auch unterwegs per Smartphone oder Tablet. Denn das gesamte Internet-Angebot wurde im so genannten Responsive-Design gestaltet. Bedeutet: Die Seiten passen sich automatisch dem Endgerät an, so dass sie auf jeder Bildschirmgröße gut aussehen, einfach zu lesen und zu bedienen sind.

Die gesamte Grundstruktur haben wir leichter und luftiger gestaltet. Zentrales Element ist die Startseite www.tah.de, auf der sofort alle aktuellen lokalen Nachrichten und Berichte im Überblick erscheinen. Die drei neuesten Top-Meldungen präsentieren wir übersichtlich im so genannten Slider, darunter sind die weiteren Nachrichten aus dem Kreis Holzminden und der ganzen Welt zu finden – auch die beliebten TAH-Fotogalerien sind von hier aus direkt zu erreichen.

Unter der Rubrik Lokales finden sich weitere Kategorien wie „Lokalsport“, „Sporttabellen“ und die Berichte der Reihe „TAH-Exklusiv“.

Ein besonderes Highlight unseres neuen Online-Angebotes ist das „Blaulicht“. Alle Polizeimeldungen aus den Gebieten Hameln-Holzminden und dem Kreis Höxter erscheinen hier sofort, ohne Umwege und in voller Länge – direkt aus den Pressestellen der Polizeibehörden. Einfacher zu erreichen sind jetzt die Service-Angebote des Täglichen Anzeigers. Kleinanzeigen online aufgeben, die Rubrikenmärkte, Stellenangebote und das Branchenbuch durchstöbern – das alles ist unter www.tah.de jetzt schneller und komfortabel möglich. Selbstverständlich bieten wir auch weiterhin jede Menge Service rund um ihren Täglichen Anzeiger. In der Rubrik „Abo & Leserservice“ können Sie zum Beispiel ihr Print- oder ePaper-Abonnement bestellen, Prämieren auswählen, den Reiseservice nutzen oder auch den TAH verschenken.

Probieren Sie es aus. Das neue www.tah.de – ab sofort und kostenlos. Und wenn es Ihnen gefällt, erzählen und teilen sie es gerne weiter. Denn auch die Anbindung an Facebook, Twitter und Co. haben wir ausgebaut. Jetzt lässt sich jeder Bericht g