06.11.17

Golmbach auf dem Weg zur „Multifunktionalen Nahversorgung“

Etwa 65 Bürger nahmen an der zweiten Veranstaltung zum geplanten DORV-Projekt teil.

Golmbach. Der demografische Wandel und gleichzeitig das Verschwinden von Infrastruktur ist Thema in vielen Dörfern. Lebensmittelgeschäfte, Bäcker oder Fleischer gibt es oft gar nicht mehr, Dienstleister wie Friseur oder Banken sind ebenfalls selten geworden. Und ein Arztbesuch wird dank fehlender Busverbindungen zur logistischen Meisterleistung... Doch nicht in jedem Dorf wird diese Entwicklung stoisch hingenommen. In Golmbach beispielsweise gibt es eine Intiative für die Schaffung eines DORV-Zentrums. DORV steht für Dienstleistung und Ortsnahe Rundum-Versorgung. Zweimal wurde den Golmbachern nun schon das Konzept für diese „multifunktionale Nahversorgung“ nähergebracht, zuletzt vor wenigen Tagen durch Christian Klems, einen der „Väter“ des DORV-Konzepts aus Jülich. Rund 65 Bürger kamen zu der Veranstaltung und erfuhren, dass es nicht „nur“ um einen Dorfladen geht, sondern auch um viele weitere Serviceangebote.(rei)

