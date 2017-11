08.11.17

Es geht voran auf der Ith-Baustelle

Noch vor dem Wintereinbruch soll dieser Bauabschnitt auf dem Ith fertig sein.

Holzen/Ith. Es tut sich was auf der Baustelle am Ith. Bevor die eigentliche Fahrbahn zwischen der Ortlage Ith und Capellenhagen erneuert werden kann, legt die beauftragte Baufirma zunächst eine neue Gosse entlang der B 240 an. Die Pflastersteine müssen in aufwändiger Handarbeit verlegt werden. Dennoch gingen die Arbeiten der zuständigen Straßenbaubehörde bislang zu schleppend voran, immerhin soll die Maßnahme noch vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden. "Wir haben darauf gedrängt, dass an dieser Stelle mehr Personal eingesetzt wird", erklärt Markus Brockmann, Leiter des Geschäftsbereiches Hameln der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, auf TAH-Anfrage. (nig)

