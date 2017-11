07.11.17

Stall in Arholzen brennt ab - Ferkel kommen in den Flammen um

Großeinsatz der Feuerwehren in Arholzen.

Arholzen. Großeinsatz der Feuerwehren in Arholzen: An der Hauptstraße ist der Schweinestall eines Bauernhofes in Flammen aufgegangen. Ein Großteil der darin lebenden Ferkel kam bei dem Feuer um. 90 Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf und der Stadt Holzminden bekämpfen gemeinsam das Feuer. Die Polizei hat die Durchgangsstraße während des Einsatzes komplett gesperrt, leitet den Verkehr über Deensen und Negenborn um. Brandermittler der Polizei haben mit der Suche nach der Brandursache begonnen. (nig)