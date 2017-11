07.11.17

Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei sucht diesen Mann.

Beverungen. Einer 67-jährigen Frau ist am 11. Juli, zwischen 10.50 Uhr und 11.50 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Blankenauer Straße die Geldbörse entwendet worden. In der Geldbörse befand sich auch eine EC-Karte der Frau. Kurz darauf hob in einer Sparkassenfiliale in Höxter ein unbekannter Mann mit der entwendeten Kontokarte widerrechtlich Geld vom Konto der Frau ab. Nach einem Beschluss des Amtsgerichtes Paderborn wurde die Veröffentlichung der Aufnahme der Überwachungskamera, die den unbekannten Tatverdächtigen zeigt, angeordnet. Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Täters nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.