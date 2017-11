07.11.17

Zimmertheater in Höxter legt neuen Spielplan für 2018 vor

Simon Hillebrand (links) und Stefan Marx stellen das neue Programm vor.

Höxter. „Reine Chefsache“ ist eines der beiden neuen Stücke, das Stefan Marx und Simon Hillebrand vom Zimmertheater Höxter im kommenden Jahr präsentieren werden. Es ist aber auch das Motto für die Arbeit der beiden Schauspieler. Denn Stefan Marx und Simon Hillebrand, die bis vor zwei Jahren ihr Zimmertheater in Silberborn betrieben, machen alles selbst: Theater, Schauspiel Programm und Café in der Stummrigestraße 4 und 7 in Höxter. Ihre Arbeit wird immer mehr anerkannt. Die Besucher kommen inzwischen aus einem Umkreis von 150 Kilometern. Zwei Eigenproduktionen stellen Stefan Marx und Simon Hillebrand in der neuen Saison 2018 vor. Einige der Vorstellungen im kommenden Jahr sind jetzt schon ausverkauft. „Wir haben die Termine online gestellt, und wenige Minuten später brach der Server wegen der vielen Anfragen zusammen“, berichtet Simon Hillebrand. (fhm)

Lesen Sie mehr im TAH vom 8.11.17