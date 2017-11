07.11.17

Konstant und souverän von Sieg zu Sieg

Der Haller Block mit Jonas Büchner (links) und Nils Brockmann steht sicher.

Halle (08.11.17). Nach zuletzt schwacher Leistung am letzten Spieltag wollte die Mannschaft des TSV Halle in den beiden anstehenden Heimspielen zeigen, dass sie auch in dieser Bezirksliga-Saison 2017/2018 oben mitspielen will. Und um dies zu erreichen mussten zwei Siege her, die am Ende auch in der Spieltagsbilanz standen.

Das erste Spiel des Tages bestritten die Haller gegen den TC Hameln II. Eine junge Mannschaft mit viel Potenzial, die den TSV Halle ärgern wollte. Doch schnell war klar, dass gegen die Haller trotz ansprechender Leistung der Hamelner an diesem Tag nichts zu holen war. Am Ende des Spiels stand ein klares 3:0 (25:12, 25:3, 25:17) für die Haller auf dem Spielbericht.

Unter den Augen der zahlreich erschienenen Zuschauer begann das zweite Spiel des Tages gegen die TSV Giesen Grizzlys V. Von Beginn an war zu spüren, dass der TSV auch dieses Spiel für sich entscheiden wollte. Ein gutes Block-Spiel, konzentriertes Stellungsspiel und durchweg starke Angriffe führten zum ungefährdeten 25:11 Satzgewinn.

Das Haller Spiel war konstant und souverän. Es wurden wenige Eigenfehler begangen und der Gegner wurde weiterhin gut unter Druck gesetzt, so dass auch die folgenden Sätze gewonnen werden konnten (25:15 und 25:20). Damit gewann der TSV Halle auch das zweite Spiel des Tages und steht nach vier Spielen mit drei Siegen gut dar.

Gespielt haben an diesem Spieltag René Jayasuriya, Jonas Jaech, Jannik Treuberg, Bjarne Säger, Michael Hubert, Sven Lange, Jan Ebbecke, Jonas Büchner, Jan Warnecke, Lukas Brennecke und Nils Brockmann. Als Trainer stand an diesem Spieltag Frank Büchner an der Seitenlinie und ermöglichte allen anwesenden Spieler ihre Einsatzzeiten. Das nächste Spiel bestreitet der TSV Halle am 18. November in Neuhof gegen den SV Blau-Weiß Neuhof. (red).