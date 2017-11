07.11.17

Arholzen: Der Brand ist noch immer nicht gelöscht

Mit einem Bagger wird die Giebelwand der Scheune eingerissen.

Arholzen. Der Brand in der Scheune in Arholzen ist auch am Dienstagabend noch nicht gelöscht und stellt die Feuerwehren vor große Herausforderungen. Probleme bereitet das zum Teil auf drei Metern Höhe gestapelte Stroh, das sich nicht einfach löschen lässt. Mit Hilfe eines Spezialbaggers von einem Abrissunternehmens aus Eschershausen sind die Einsatzkräfte dabei, eine Giebelwand der ausgebrannten Scheune einzureißen. Dann soll das brennende Stroh auf Lastwagen geladen und auf ein angrenzendes Feld gefahren werden, um es dort abzulöschen. Einsatzleiter Dascho Wehner geht davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch bis tief in die Nacht hinziehen werden. (nig/ue)