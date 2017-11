08.11.17

Symrise setzt Wachstumskurs fort

Symrise kann wieder erfolgreiche Umsatz- und Ergebniszahlen verkünden.

Holzminden. Die Symrise AG beschleunigte ihren Wachstumskurs im dritten Quartal und steigerte im Neunmonatszeitraum Umsatz sowie Ergebnis deutlich. Zu dieser positiven Entwicklung trug die gute Nachfrage in allen Segmenten bei. Symrise erhöhte den Umsatz in den ersten neun Monaten organisch um 6,5 Prozent und verzeichnete im dritten Quartal ein äußerst dynamisches organisches Wachstum mit einem Plus von 9,1 Prozent. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten stieg der Umsatz im Neunmonatszeitraum (abgekürzt 9M) um 3,9 Prozent auf 2.278,4 Millionen Euro (9M 2016: 2.192,3 Millionen). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 485,2 Millionen Euro (9M 2016 EBITDAN: 480,3 Millionen Euro). Mit einer EBITDA-Marge von 21,3 Prozent lag die Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau (9M 2016 EBITDAN-Marge: 21,9 Prozent).

„Wir haben im dritten Quartal unsere Wachstumsinitiativen konsequent umgesetzt und somit erfolgreich unsere Marktposition weiter ausgebaut“, sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. „Das starke Wachstum resultiert aus unserer einzigartigen Aufstellung. Die gezielten Investitionen in den Portfolioausbau, Forschung und Entwicklung sowie in neue Märkte unterstützen unsere Strategie. Auch den verbleibenden Wochen des Jahres sehen wir zuversichtlich entgegen. Daher hat unsere Prognose für 2017 vollen Bestand. Ebenfalls bestätigen wir unsere ambitionierten langfristigen Ziele. Wir wollen zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche zählen und hochprofitabel wirtschaften.“ (tah)

