08.11.17

Drogen im Wert von 200.000 Euro im „Horrorhaus“

Bosseborn. Der Drogenfund im sogenannten „Horrorhaus“ in Bosseborn vor anderthalb Monaten sorgte für Aufsehen. Jetzt haben Staatsanwaltschaft Bielefeld und Polizei Höxter weitere Erkenntnisse vorgestellt. Aufgrund von Ermittlungsergebnissen der Polizei Bielefeld wurden am 20. September zwölf Personen im Saatweg 6 vorläufig festgenommen. Kriminalbeamte hoben die dort betriebene Plantage aus und schickten die sortierten Pflanzen zum Landeskriminalamt NRW. Das angeforderte LKA-Gutachten liegt nun den Ermittlern des Kommissariats für Organisierte Kriminalität in Bielefeld vor. Die Ernte ergab einen Ertrag von circa 38 Kilogramm Marihuana. Dies weist einen hohen THC-Anteil von 6,5 Kilogramm auf. Nach Schätzungen von Polizei und Staatsanwaltschaft beläuft sich der Wert der sichergestellten Drogen auf circa 200.000 Euro. (fhm)