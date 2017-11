08.11.17

Scheunenbrand beschäftigt Wehr bis in die Nacht

Große Mengen Stroh erschwerten die Löscharbeiten. Zuletzt musste die Giebelwand eingerissen werden.

Arholzen. Der Scheunenbrand in Arholzen, bei dem am Dienstag rund drei Dutzend Ferkel ums Leben gekommen sind, hat die Feuerwehren noch bis in die Nacht hinein beschäftigt. Probleme bereitete vor allem das meterhoch unter dem Scheunendach gelagerte Stroh, das sich nicht einfach ablöschen ließ. Noch am Abend waren rund 80 Einsatzkräfte aus dem ganzen Umkreis vor Ort beschäftigt. Nachdem sie den Brand am Nachmittag unter Kontrolle gebracht hatte, versuchte die Feuerwehr, die noch verblieben Glutnester mit Löschschaum zu ersticken. Das gelang aber nicht. Dafür war die in der Scheune eingelagerten Mengen Stroh einfach zu groß. Daher entschieden die Wehrfeuer unter Einsatzleitung von Dascho Wehner nach Einbruch der Dunkelheit, einen Teil der Giebelwand einzureißen und das glimmende Stroh mit Hilfe eines Baggers aus der Scheune zu holen. (nig)

