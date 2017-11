08.11.17

Doppeltes Richtfest für Neubau an der Ölmühle

Hier werden die Dimensionen der weitläufigen Produktionshalle deutlich.

Boffzen. Zwei Mal erklingt der traditionelle Richtspruch, zwei Mal zerschellt ein Schnapsglas auf dem Boden – ein doppeltes Richtfest kann die Familie Baensch für ihre Ölmühle Solling in Boffzen feiern. Der Erweiterungsbau neben dem bisherigen Firmensitz am Ortsrand von Boffzen hat deutlich Formen angenommen – und jetzt werden die gewaltigen Dimensionen des Millionenprojekts richtig deutlich.

Die Firmengründer Gudrun und Werner Baensch sowie ihr Sohn Sebastian, der die Ölmühle in zweiter Generation führt, strahlen gestern gemeinsam um die Wette, nehmen Glückwunsche der geladenen Gäste, Freunde und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen entgegen – und haben doppelten Grund zur Freude: Denn parallel wachsen sowohl die neue Produktionshalle als auch der zukünftige Mühlenladen in die Höhe, so dass für beide Gebäudeteile gleichzeitig Richtfest gefeiert werden kann. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 9. November.