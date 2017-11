09.11.17

Arholzen: Sechs Ferkel haben den Brand überlebt

Inka Rojahn-Dehne dankt allen Helfern und Unterstützern nach dem Großbrand in Arholzen.

Arholzen Zwei Tage nach dem Großbrand in Arholzen liegt das Stallgebäude in Trümmern, qualmen die Überreste noch leicht vor sich hin und suchen die Gutachter der Versicherung und Ermittler der Polizei nach der Ursache für das verheerende Feuer auf dem Biohof. Wenn Hofbesitzerin Inka Rojahn-Dehne auf die verkohlten Balken und Mauerreste des 60 Jahre alten Stallgebäudes blickt, kämpft sie mit den Tränen. Aber sie sagt auch: „Es hätte uns noch schlimmer treffen können.“ Deshalb will sie vor allem Danke sagen! Danke an alle Helfer und Unterstützer, die bei der Bekämpfung des Brandes in vielerlei Hinsicht geholfen haben.

